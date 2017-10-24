В текущую призывную кампанию планируется отправить около 200 молодых людей из Альметьевского района на службу в вооруженных силах страны.

География их распределения охватывает едва ли не всю Россию, ребята отправятся служить в пехоту, флот, танковые и артиллерийские войска.

Вчера в Альметьевске для них прошел концерт в честь Дня призывника, в ходе которого парней напутствовали друзья и близкие, а также военнослужащие и ветераны боевых действия, в том числе руководитель местного исполкома, лейтенант запаса, участник боевых действий на Северном Кавказе Марат Гирфанов.