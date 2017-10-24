Мероприятие прошло в центре Казани – на Аллее звезд улицы Баумана.

В роли инициатора и организатора флешмоба выступил известный певец Фирдус Тямаев, к которому присоединились многие коллеги по цеху: Ильсия Бадретдинова, Филюс Кагиров, Ляйсан Махмутова, Зульфат Зиннуров, Диля и Булат Нигматуллины, Салават Минниханов и Гузэлем, Марат Ильясов, Булат Байрамов, Айсылу Лерон, участницы дуэта «Фарида-Алсу», Сирина Зайнутдинова и другие певцы и музыканты.

Всех этих людей, равно как и их поклонников, и многих рядовых казанцев волнует тревога за сохранение татарского языка. В день мероприятия многие артисты размещали на своих страницах в соцсетях видеозаписи, на которых исполняли песню «Туган тел» на стихи легендарного татарского поэта Габдуллы Тукая. Ее же исполнили все вместе участники флешмоба.