Информация о размещении заказа на покупку оборудования фото- и видеофиксации под водой была размещена на сайте госзакупок РТ.

В роли заказчика выступило Министерство экологии и природных ресурсов РТ, сумма контракта составила 756,6 тысяч рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета. Срок исполнения заказа – 30 ноября.

Среди заявленных лотов перечислены 21 подводная фотоловушка, 9 многофункциональных видеорегистраторов для работы в той же среде, а также видеокамера с функцией работы в пресной и в соленой воде. Данное оборудование предназначено для борьбы с браконьерами.