Делегация Татарстана вернулась с 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству в Казань.

Делегация Татарстана, успешно выступившая на WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби, вернулась 25 октября в Казань. Наши соотечественники заняли второе место во внутрикомандном зачете и удостоены трех медалей — одной золотой и двух серебряных.

В аэропорту чемпионов встречали родственники, друзья, преподаватели и студенты из колледжей, в которых они учились. В ожидании участников татарстанской команды, которая принесла в копилку сборной России 5625 баллов, студенты репетировали кричалки, а родители юных профессионалов с гордостью рассказывали об успехах своих детей. Родители золотого медалиста в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» Вадима Полякова приехали в Казань ранним утром из Кайбицкого района, чтобы встретить сына.

«Мы смотрели всей семьей чемпионат по телевизору. Когда узнали о победе, то буквально запрыгали от радости. Конечно, мы надеялись на призовое место. Вадим — очень старательный мальчик, до шестого класса был отличником, в техникуме получил красный диплом», — рассказала мама медалиста Татьяна Николаева.

Напомним, что Вадим Поляков — выпускник Казанского политехнического колледжа, студент КНИТУ-КХТИ. Также по итогам чемпионата выпускник и теперь уже сотрудник Казанского колледжа информационных технологий и связи Павел Фадеев и студент 4-го курса Казанского колледжа информационных технологий Андрей Дюбанов удостоены серебряных медалей в компетенции «Мобильная робототехника».

«Андрей с детства любил конструкторы. К его увлечению робототехникой в семье отнеслись не только с пониманием, но и с большим желанием помочь. Как и любой родитель, победу собственного ребенка я переживаю больше, чем свою. Когда узнала, что мой сын завоевал серебряную медаль, то испытала гордость, эйфорию бесконечного счастья», — поделилась мама серебряного призера Ольга Дюбанова.

44-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017 прошел в Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 19 октября. В нем приняли участие 1,3 тысячи молодых профессионалов и 1084 эксперта из 59 стран-участниц. В состав сборной WorldSkills Russia вошли 58 конкурсантов и 52 эксперта из 22 регионов России, в том числе от Татарстана выступили восемь участников по семи компетенциям.

«На соревнованиях было очень тяжело. Это год тренировок, когда тренируешься и живешь ради чемпионата. Когда я узнал, что стал чемпионом мира, то был приятно удивлен. Я мечтал стать лучшим холодильщиком в мире. Свою будущую профессию связываю только с холодильной техникой», — сказал обладатель золотой медали WorldSkills Competition-2017 Вадим Поляков.

По сумме баллов на чемпионате мира Россия заняла первое место (35,461), на втором месте — Бразилия (34,901), на третьем — Китай (34,103). В медальном зачете сборной России досталось пятое место — шесть золотых, четыре серебряных, одна бронзовая и 21 медальон за мастерство. На первом месте по количеству медалей — Китай, на втором — Корея, на третьем — Швейцария, на четвертом — Бразилия. Серебряный призер чемпионата Павел Фадеев верил в успех сборной России на WorldSkills Competition.

«Робототехникой я занимаюсь уже три года. Это интересное и перспективное направление, профессия будущего. Когда было объявлено мое место, я испытал взрыв эмоций, это невозможно описать и нужно пережить. В будущем вижу себя одним из первых лиц в этой области, кто будет развивать данное направление в стране», — поделился планами Павел Фадеев.

Второй обладатель серебряной награды тоже увлекается робототехникой около трех лет. Молодой человек отметил, что в дальнейшем планирует стать тренером по компетенции «Мобильная робототехника», чтобы передать свои навыки другим молодым людям.