Гайзатуллин отметил, что для декрета отцу необходимо заявить об этом по месту работы. Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднемесячной зарплаты. Также отцу необходимо в этом случае подать заявления на отпуск и пособие, свидетельство о рождении ребёнка (плюс копия), свидетельство о рождении предыдущих детей (с копией), справка с места работы матери, что она не в декрете и не получает пособие.

Напомним, что согласно трудовому кодексу РФ, декретный отпуск могут получить не только родители, но и другие родственники, в случае, если они ухаживают за ребенком.