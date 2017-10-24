Число мужчин, находящихся в декретном отпуске увеличилось до 1,8 тысяч, рассказал управляющий Фондом социального страхования по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Гайзатуллин отметил, что для декрета отцу необходимо заявить об этом по месту работы. Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднемесячной зарплаты. Также отцу необходимо в этом случае подать заявления на отпуск и пособие, свидетельство о рождении ребёнка (плюс копия), свидетельство о рождении предыдущих детей (с копией), справка с места работы матери, что она не в декрете и не получает пособие.

Напомним, что согласно трудовому кодексу РФ, декретный отпуск могут получить не только родители, но и другие родственники, в случае, если они ухаживают за ребенком.