Обвинение по делу было утверждено Прокуратурой РТ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Обвинения предъявлены по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
По версии следствия, в ноябре 2016 года в больницу Азнакаево поступил 4-летний ребенок. Поступившему был поставлен диагноз «кишечная непроходимость под вопросом». Ребенка отправили в ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ. Хирург отпустил мальчика домой и выдал справку об отсутствии патологии. Позднее состояние ребенка ухудшилось. Его доставили в реанимации, где мальчик скончался. Комиссия экспертов установила, что смерть наступила из-за острой кишечной непроходимости в результате заворота подвздошной кишки.
Уголовное дело направлено в Лениногорский суд на рассмотрение.
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