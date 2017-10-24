Что такое коклюшки и как с их помощью сплести ажурные кружева? Как гуашью без карандаша выводить узоры? Этим и другим увлекательным занятиям можно было научиться на мастер-классах в стенах Казанского государственного института культуры. Там 21 октября открылась III международная открытая выставка-конкурс художественного творчества «Пропилеи искусства», организованная факультетом художественной культуры и изобразительных искусств.



На мероприятии можно было вдохновиться показом моделей, мастер-классами по керамике, вышивке. Показы фильмов об искусстве, номинация «Раскрой себя» и презентация нового профориентационного проекта факультета «Я - студент!» сделали мероприятие еще более интересным. Старший преподаватель кафедры Екатерина Тимофеева рассказала о новшествах выставки:

- В этом году среди участников от 7 лет и старше есть художники из Узбекистана, Нигерии, Туркменистана. Уже не первый раз гостем является Луганский колледж Государственной академии культуры и искусств. Россию представляли Пермское художественное училище, ДШИ Сарапула, художники Димитровграда, Башкирии и учебные заведения Татарстана - Тюлячинского района, Кукмора, Арска, Лениногорска, Бугульмы, Рыбной Слободы, Казани. Школьники, учащиеся ДШИ и творческих студий, студенты колледжей и вузов, профессиональные художники и любители без специального образования представили на конкурс работы в таких номинациях, как «Живопись», «Графика», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство». Попробовали свои силы в самой непредсказуемой номинации «Раскрой себя», где за короткое время участникам удалось выполнить непростое задание.

Пропилеи - это парадный, торжественный проход, в данном случае - вход в мир творчества. Мероприятия выставки-конкурса проходили на нескольких площадках. Отличительная особенность выставки этого года - многообразие техник исполнения как на основе традиций, так и новые творческие находки художников. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» коллекция костюмов «Башкирские мотивы» удивила созданным образом. Отметили костюмы учеников Арской ДШИ за самостоятельность при создании, декоре, показе моделей. Коллекция из КФУ отличается выдержанностью стиля и соответствием повседневному образу молодежи. В живописи за сложный ракурс и монументальную трактовку композиции отметили работу Элины Федынко «Ермак», а также работы Анастасии Меньковой из Сарапула, ДХШ №1 Казани, которые выделяются сложностью и философским видением мира. Жюри отметило работу Анны Акчуриной - автора книги стихов и ее художественного оформления, представившей серию полотен. Рустем Хабиров в своей графике, в сложных больших работах, сумел тонко показать глубину, многоплановость и даже ощущение цвета. О многофигурной композиции Зарины Зариповой и Наили Ахмадуллиной «О чем рассказывает знаменитая кожа «булгари»?» педагог Арской ДШИ Зульфия Кочурова сказала так: «Полный восторг! Кроме обилия кожи девочки использовали самые разные материалы - камешки, бисер в оформлении, гель для передачи струящейся воды.

В каждой фигуре - сюжет, движение, перед нами оживает целая эпоха, как в кино». Можно сказать, что задача конкурса - активизация творческого потенциала детей и молодежи, пропаганда художественного творчества, обмен опытом - выполнена.

Озад Гарифович Хабибуллин, народный художник Узбекистана, поделился своим мнением о выставке-конкурсе:

- По сравнению с прошлым годом общий профессиональный уровень работ заметно вырос. Участники культурно созрели, накопили духовный потенциал. Думаю, следующий год порадует нас еще больше, ведь проведение таких конкурсов, как «Пропилеи искусства», позволяет показать, к чему нужно стремиться, и поднять уровень работ.