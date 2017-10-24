Во избежание возникновения задолженностей и применения дополнительных мер наказания полиция Казани призывает граждан своевременно уплачивать имеющиеся штрафы.



Административный штраф является самой распространенной административной санкцией, позволяющей гражданам и должностным лицам своевременно и добровольно исполнить обязанности по его уплате.

Еженедельно сотрудники казанской полиции составляют порядка 60 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции данной статьи влекут наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

С начала года в Казани полицейскими составлено более 1796 административных материалов, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которые в последующем направляются в суд для рассмотрения и принятия законного решения. Более 840 правонарушителей привлечены к ответственности в виде административного штрафа, в отношении 640 применена мера наказания в виде административного ареста, 3 правонарушителя подвергнуты обязательным работам, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.