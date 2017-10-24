14 июня в Казани сотрудниками ГИБДД был замечен автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого вел себя подозрительно. На требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал.



Сотрудники Госавтоинспекции сделали все возможное для остановки данного транспортного средства, и водитель в итоге был задержан. Управлял транспортным средством молодой человек 1997 г. р. с признаками опьянения. При задержании он оказал сопротивление и нанес удары одному из сотрудников ДПС.

Суд Московского района Казани признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Татарстан.