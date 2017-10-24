С наступлением холодов жители все чаще используют отопительные приборы. С их помощью обогревают дома, квартиры, дачи. Но неправильная эксплуатация может привести к печальным последствиям. Поэтому не стоит забывать о мерах противопожарной безопасности.



Отопление - это искусственный обогрев помещений с целью поддержания температуры воздуха, отвечающей условиям теплового комфорта для людей или производства. Но порой неправильный монтаж и эксплуатация отопительных приборов приводят к пожарам. Существует несколько систем местного отопления, применяемых в Казани: отопительные печи и аппараты, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, и электрическое отопление.

Пожарная опасность печей обусловлена наличием процесса сжигания топлива в виде дров, угля, торфа, сланца, нагрева элементов печи до высоких температур и наличием в отапливаемых помещениях сгораемых конструкций, предметов и материалов.

Причины пожаров от печного отопления можно разделить на следующие группы:

1. Непосредственное воздействие пламени топочных газов на сгораемые конструкции.

2. Тепловое воздействие нагретых поверхностей печей на сгораемые конструкции при недостаточной их тепловой защите или неправильном выполнении разделок и отступок.

3. Соприкосновение сгораемых предметов и материалов с перегретыми поверхностями печей.

Попадание дымовых газов в пустоты строительных конструкций или вентиляционные каналы возможно через трещины в кладке печей, отверстия или прогары в топливнике и дымоходах, которые могут образовываться:

- при нарушениях в кирпичной кладке;

- из-за неравномерной осадки при неправильном выполнении основания или фундамента под печь;

- из-за использования для кладки некачественного или пустотелого кирпича;

- из-за механических повреждений или повреждении при использовании длинномерных дров для топки;

- при длительной эксплуатации печей, превышающей пределы естественного износа.

Особую пожарную опасность представляют нетеплоемкие металлические печи. Поверхности нетеплоемких печей и дымоотводящих патрубков нагреваются до значительно более высоких температур, чем в теплоемких печах.

Опасность печного отопления связана также с попаданием раскаленных углей и искр на пол или кровлю здания. Наибольшую опасность представляет попадание раскаленных углей, выпавших из топливника или зольника в подпольное пространство или пустоты перекрытия через щели в полу. При этом происходит скрытое развитие пожара и распространение его на большие площади по всему зданию. Искры из дымовой трубы вызывают воспламенение сгораемой кровли. При устройстве печей необходимо предусматривать мероприятия по защите сгораемых конструкций стен, пола и кровли, а именно:

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 50 х 70 см;

- печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи или дымовой трубы. Размер отступки должен быть не менее 13 см;

- верхнюю часть печи складывают не менее чем из трех слоев кирпича, расстояние от нее до деревянного потолка - не менее 35 см;

- в чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см. Кровля в местах прохождения дымовых труб и каналов должна покрываться листами стали шириной не менее 50 см.

Анализ пожаров от местных бытовых электроотопительных приборов показал, что основные причины их возникновения - конструктивное несовершенство приборов и нарушение требований стандартов при их изготовлении на заводах, внесение изменений в конструкцию приборов в процессе ремонта некомпетентными лицами и нарушение правил эксплуатации приборов потребителями. Возникает также опасность токовых перегрузок сети и возникновение коротких замыканий в проводах из-за увеличения нагрузки. Основные меры предосторожности здесь таковы:

- запрещается оставлять включенные приборы без присмотра;

- опасно изготавливать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома, квартиры;

- опасно эксплуатировать электроотопительные приборы вблизи сгораемых материалов, например, рядом с занавесями или портьерами;

- запрещается включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов;

- необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой и так далее.