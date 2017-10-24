Юбилейное мероприятие городского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани, посвященное 30-летию его образования, состоялось на прошлой неделе в НКЦ.

Началось оно с выступления сводного русского хора под руководством Светланы Измайловой. Прозвучала торжественная песня о Казани, а под веселую мелодию «Калинки» сидевшие в первых рядах ветераны во главе с «командиром» - Виктором Ивановичем Карягиным, пустились в пляс. В этот день председатель городского совета ветеранов был и ведущим собрания, и зрителем: он то спускался в зал, то принимал поздравления на сцене.

Высокие гости торжественного грантового мероприятия «Чествование ветеранов - праздник отдыха «Жить в радости до глубокой старости!» - представители администрации города и республики поздравили Виктора Ивановича с прошедшим 80-летием, а также вручили благодарственные письма и подарки его команде. Так совет ветеранов города стал обладателем сертификата на покупку баяна. Все сидевшие в первом ряду ветераны - аксакалы организации, а среди них 95-летняя Татьяна Витковская и 96-летняя Татьяна Емелина, члены клуба женщин-участниц войны «Боевые подруги», - получили красные гвоздики. А их руководителю Накие Исуповне Курбангалиной вручили под аплодисменты зала Благодарственное письмо от Министерства по делам молодежи и спорту РТ за ее огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи и поддержку «Боевых подруг». В ответ Накия Исуповна, которой болезнь не позволила подняться на сцену, сказала слова, прозвучавшие как призыв молодым: «Берегите старых людей, без которых не было бы вас!» (К слову, она на следующий день выступала перед учащимися 121-й школы с рассказами о героях Казани.)

За те два часа, что длилось торжество в НКЦ, немало было сказано душевных слов и спето хороших песен. Они чередовались с награждением активистов - ветеранов Казани. Звучали теплые слова в их адрес, на большом экране рядом со сценой появлялись их лица и фамилии - это работа бессменного оператора, создателя и демонстратора компьютерных презентаций, секретаря-референта городского совета ветеранов Виолетты Загидуллиной. Ее работа тоже отмечена Благодарственным письмом, как и других членов команды Виктора Карягина: его зама Нины Валиуллиной, председателя культурной комиссии Альфии Трифоновой, ее зама Нины Бочкаревой, отвечающей за спорт Светланы Гумерской и многих других.

Приятно, что поздравлявшие говорили без бумажных шпаргалок. В каждом выступлении была своя изюминка. Председатель Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Газизович Иштиряков напомнил, что добро всегда возвращается к тому, кто его делает бескорыстно. Со сцены прозвучала и краткая история возникновения ветеранского движения, начавшаяся в первичных партийных и профсоюзных организациях силами самих ветеранов - участников войны. Оно выросло до огромных масштабов и охватило всех пенсионеров: и тружеников тыла, и ветеранов труда, и просто пенсионеров, отдавших много лет производству, обучению молодежи, здравоохранению, спорту. От Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ прозвучало поздравление в адрес Генриха Петровича Бердникова - председателя совета ветеранов (пенсионеров) Вахитовского района Казани: ему, как и Виктору Ивановичу Карягину, 11 октября исполнилось 80 лет.

Со сцены прозвучали авторские стихи 90-летнего юбиляра Камиля Хусаиновича Тукаева. Ветеран труда, труженик тыла, военный летчик, мальчишкой трудившийся на пороховом заводе, в зарифмованных строках рассказал о своей жизни. Он настолько тронул зал своим выступлением, что после окончания праздника к нему подходили люди и выражали свое восхищение. На экране во время его выступления демонстрировались написанные им картины. Камиль Тукаев - заслуженный работник культуры РТ, удостоенный почетных званий «Мужчина года - мастер золотые руки» и «Учитель года».

Представитель управления культуры исполкома Казани, годящийся сидевшим в зале во внуки, сказал: «Мы, молодые, берем пример с вас, наше старшее поколение. И именно для вас работает наш проект «Жизнелюб», прогоняющий из жизни людей серебряного возраста уныние, а заодно и зависть, и гнев».

Ведь, как известно, песня нам жить помогает, напомнила руководитель ансамбля «Волжанка», заслуженный работник культуры РТ Эльвира Крупина, ансамбль базируется в культурном центре «Сайдаш». После «Гимна ветеранов» на мелодию песни

«Команда молодости нашей», завершившего этот душевный праздник, она призвала всех сидевших в зале приходить на занятия клуба «Жизнелюб». Но, судя по всему, особо уговаривать присутствовавших не надо. По вдохновенным лицам, блеску в глазах было ясно, что эти пенсионеры ведут активный образ жизни.

После торжества, волнений и праздничной суматохи команда Виктора Карягина немного передохнула за чаепитием и снова окунулась в свои ежедневные заботы. Впереди конкурс семейных пар «Улыбка мудрости - 2017». А это значит, в плане неотложных дел - приглашения, звонки, подарки участникам и тому подобное. Параллельно - турнир для пенсионеров-ветеранов по шахматам, шашкам и дартсу. Снова будничные заботы: кого позвать, где посадить, хватит ли шахматных досок... Забота о других помогает человеку сохранить себя, жизненный тонус, физическое здоровье. Может, в этом и кроется секрет активности членов общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани, которой исполнилось 30 лет.