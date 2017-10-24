На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка 2 млрд долларов. В регионе успешно работают 10 турецких заводов.



Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе XV заседания смешанной межправительственной Российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мероприятие прошло 21 октября в Казани на площадке ГТРК «Корстон».

Заседание провели председатель российской части межправкомиссии - министр энергетики РФ Александр Новак и председатель турецкой части - министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ поблагодарил Александра Новака и Нихата Зейбекджи за то, что местом проведения XV заседания межправительственной комиссии была выбрана Казань.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Турция сегодня является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В регионе успешно работают 10 турецких заводов: «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам» - «Тракья Гласс Рус», «Джошкуноз», «Тирсан Кардан» и другие. Среди крупных турецких компаний Президент РТ отметил «Чукурова», «Гама» и «Полимекс».

«В текущем году намечен запуск комплекса компании «ТАИФ-НК» по глубокой переработке тяжелых остатков, в строительстве которого в качестве генерального подрядчика принимает участие компания «Гемонт«», сообщил Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан активно взаимодействует с одной из крупнейших турецких промышленных зон «Гебзе», которая в ближайшее время должна стать оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и особых экономических зон, расположенных в республике.

Кроме того, в Набережных Челнах возведен многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекс «Санрайз Сити», который построен на средства турецкого инвестора «Хаят Холдинг». В перспективе - создание с компанией «Мир холдинг» промышленной тепличной сельскохозяйственной территории. В работе находится еще ряд совместных проектов.

«Сферы нашего сотрудничества с Турцией самые разнообразные. Это энергетический сегмент, нефтехимия, машиностроение и автомобилестроение, высокие технологии, здравоохранение, строительство, АПК, туризм и другие отрасли», - рассказал Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что у Татарстана и Турции имеется достаточно возможностей для дальнейшего развития бизнес-связей, в чем уже убедились турецкие компании, работающие в республике.

До начала заседания в Казанском Кремле прошла встреча Президента Татарстана с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи.

Приветствуя турецких гостей, Рустам Минниханов напомнил, что в августе этого года татарстанская делегация принимала участие в Измирской международной выставке. Президент РТ выразил уверенность, что достигнутые в ходе выставки договоренности будут способствовать дальнейшему развитию деловых контактов между Татарстаном и Турцией.

Рустам Минниханов выразил глубокую признательность руководству Турецкой Республики за внимание, уделяемое вопросам сотрудничества с Татарстаном.

«Большую помощь в нашей работе оказывают Генеральный консул Турции в Казани господин Турхан Дильмач и торговый атташе Генерального консульства Республики Турции в Казани Зекерия Бекташ, - добавил Рустам Минниханов. - Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в нашей республике. Будем оказывать нашим партнерам всестороннюю поддержку».

Нихат Зейбекджи в свою очередь заметил, что в 2010 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал $900 млн, но сегодня данный показатель составляет $200 млн. «Я очень удивлен. Я спрашиваю своих коллег, что мы сделали не так, как допустили такой регресс в этой области? - сказал министр. - Вы знаете, что руководители наших стран договорились о доведении торгового оборота между Россией и Турцией до $100 млрд. Татарстан имеет необходимый потенциал для достижения этих целей. Я готов поддерживать вас и содействовать по любому вопросу, помогать при реализации наших совместных проектов».

Во встрече также приняли участие вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Артем Здунов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, руководители крупных промышленных предприятий республики.