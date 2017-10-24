Об этом сообщила вчера на брифинге в Кабинете министров РТ помощник Президента РТ Лейла Фазлеева.

В 44-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2017, который проходил с 14 по 19 октября в Абу-Даби (ОАЭ), приняли участие 1,3 тыс. конкурсантов и 1084 эксперта из 59 стран-участниц. На чемпионате была представлена 51 компетенция: 49 основных и 2 презентационные. Основной площадкой чемпионата, где с 15 по 18 октября проходили соревнования, стал выставочный комплекс ADNEC, сообщает ИА «Татар-информ».

На площадках чемпионата работали более тысячи волонтеров, среди которых были представители Татарстана. В Абу-Даби национальная сборная России участвовала в 51 компетенции. «То есть мы приняли участие во всех номинациях», - заметила Лейла Фазлеева.

В состав сборной WorldSkills Russia вошли 58 конкурсантов и 52 эксперта из 22 регионов России, в том числе от Татарстана выступили восемь участников по 7 компетенциям.
«Участники из Татарстана принесли сборной России одну золотую, одну серебряную и одну медаль за мастерство. В компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» золотой медалью был награжден выпускник Казанского политехнического колледжа, студент КНИТУ-КХТИ Вадим Поляков. Это настойчивый, яркий представитель нашей республики и своей профессии, точно знающий, к чему нужно стремиться и как добиться результата. Серебряные медали в компетенции «Мобильная робототехника» взяли студенты Казанского техникума информационных технологий и связи Павел Фадеев и Андрей Дюбанов, которые также в яркой и сложной борьбе шли вперед. Медаль за мастерство принес студент Казанского национального исследовательского технологического университета Альберт Минеев в компетенции «Инженерный дизайн CAD», - проинформировала помощник Президента РТ.

По сумме баллов на чемпионате мира Россия заняла первое место (35,461), на втором месте Бразилия (34,901), на третьем - Китай (34,103). В медальном зачете сборной России досталось пятое место - 6 золотых, 4 серебряные, одна бронзовая медаль и 21 медальон за мастерство. На первом месте по количеству медалей Китай, на втором - Корея, на третьем - Швейцария, на четвертом - Бразилия.

«Все участники перечисленных команд показали высокие результаты, но разрыв между конкурсантами, занявшими первое, второе и третье места, весьма незначительный», - отметила Лейла Фазлеева.
Она уточнила, что Россия подтвердила свое лидерство в 6 профессиях. В частности, золотые медали получили участники национальной сборной РФ в таких компетенциях, как «IT-решения в бизнесе», «Wев-разработка», «Ювелирное дело», «Холодильная техника и кондиционирование», «Системное администрирование», «Логистика, экспедирование грузов».

Серебряных медалей удостоились российские участники по компетенциям «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчандайзинг» и «Обслуживание грузовой техники». Бронза досталась России в компетенции «Камнетесное дело».

«Награду «Лучшая нация - Best of National» как лучший представитель страны получил обладатель золотой медали по компетенции «Wев-разработка» Константин Ларин из Челябинска, - рассказала спикер. - Медальоны за профессионализм присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки».

«Перед делегацией Татарстана в Абу-Даби были поставлены задачи проработки тех вопросов, которые будут актуальными при проведении чемпионата мира в Казани в 2019 году. Они касались логистики, транспортного обеспечения участников, размещения, питания, организации павильонов», - заключила Лейла Фазлеева.
45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition пройдет в Казани в 2019 году. Для его проведения в Лаишевском районе РТ строится масштабный выставочный комплекс Kazan Expo WorldSkills Arena. Всю инфраструктуру международного выставочного центра «Казань Экспо» планируется подготовить к маю 2019 года. 

Об этом сообщил на брифинге заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.
Он упомянул, что в августе представители секретариата WorldSkills International побывали в столице Татарстана с инспекционным визитом. «Состоялась презентация выставочного комплекса, мы выезжали на сам объект. Вопросов по введению его в эксплуатацию в сроки не возникло. Центр строится в рамках установленного графика», - проинформировал спикер.

По его словам, к 1 июля 2018 года планируется завершить строительство основных павильонов. Параллельно будут возводиться временные сооружения. Более 100 тыс. кв. м выставочных площадей готовится к мировому чемпионату. В мае 2019 года на территории выставочного комплекса состоится чемпионат России по профмастерству, он будет тестовым и приближен к мировым стандартам и практикам.