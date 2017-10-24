Среди городов и регионов России наибольшую результативность на WorldSkills Competition 2017 в Абу-Даби показали участники из Москвы. Конкурсанты из Татарстана принесли сборной России 5625 баллов, заняв второе место во внутрикомандном зачете. На третьем месте участники из Челябинской области.



Об этом сообщила вчера на брифинге в Кабинете министров РТ помощник Президента РТ Лейла Фазлеева.

В 44-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2017, который проходил с 14 по 19 октября в Абу-Даби (ОАЭ), приняли участие 1,3 тыс. конкурсантов и 1084 эксперта из 59 стран-участниц. На чемпионате была представлена 51 компетенция: 49 основных и 2 презентационные. Основной площадкой чемпионата, где с 15 по 18 октября проходили соревнования, стал выставочный комплекс ADNEC, сообщает ИА «Татар-информ».

На площадках чемпионата работали более тысячи волонтеров, среди которых были представители Татарстана. В Абу-Даби национальная сборная России участвовала в 51 компетенции. «То есть мы приняли участие во всех номинациях», - заметила Лейла Фазлеева.

В состав сборной WorldSkills Russia вошли 58 конкурсантов и 52 эксперта из 22 регионов России, в том числе от Татарстана выступили восемь участников по 7 компетенциям.

«Участники из Татарстана принесли сборной России одну золотую, одну серебряную и одну медаль за мастерство. В компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» золотой медалью был награжден выпускник Казанского политехнического колледжа, студент КНИТУ-КХТИ Вадим Поляков. Это настойчивый, яркий представитель нашей республики и своей профессии, точно знающий, к чему нужно стремиться и как добиться результата. Серебряные медали в компетенции «Мобильная робототехника» взяли студенты Казанского техникума информационных технологий и связи Павел Фадеев и Андрей Дюбанов, которые также в яркой и сложной борьбе шли вперед. Медаль за мастерство принес студент Казанского национального исследовательского технологического университета Альберт Минеев в компетенции «Инженерный дизайн CAD», - проинформировала помощник Президента РТ.

По сумме баллов на чемпионате мира Россия заняла первое место (35,461), на втором месте Бразилия (34,901), на третьем - Китай (34,103). В медальном зачете сборной России досталось пятое место - 6 золотых, 4 серебряные, одна бронзовая медаль и 21 медальон за мастерство. На первом месте по количеству медалей Китай, на втором - Корея, на третьем - Швейцария, на четвертом - Бразилия.

«Все участники перечисленных команд показали высокие результаты, но разрыв между конкурсантами, занявшими первое, второе и третье места, весьма незначительный», - отметила Лейла Фазлеева.

Она уточнила, что Россия подтвердила свое лидерство в 6 профессиях. В частности, золотые медали получили участники национальной сборной РФ в таких компетенциях, как «IT-решения в бизнесе», «Wев-разработка», «Ювелирное дело», «Холодильная техника и кондиционирование», «Системное администрирование», «Логистика, экспедирование грузов».

Серебряных медалей удостоились российские участники по компетенциям «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчандайзинг» и «Обслуживание грузовой техники». Бронза досталась России в компетенции «Камнетесное дело».

«Награду «Лучшая нация - Best of National» как лучший представитель страны получил обладатель золотой медали по компетенции «Wев-разработка» Константин Ларин из Челябинска, - рассказала спикер. - Медальоны за профессионализм присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки».

«Перед делегацией Татарстана в Абу-Даби были поставлены задачи проработки тех вопросов, которые будут актуальными при проведении чемпионата мира в Казани в 2019 году. Они касались логистики, транспортного обеспечения участников, размещения, питания, организации павильонов», - заключила Лейла Фазлеева.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition пройдет в Казани в 2019 году. Для его проведения в Лаишевском районе РТ строится масштабный выставочный комплекс Kazan Expo WorldSkills Arena. Всю инфраструктуру международного выставочного центра «Казань Экспо» планируется подготовить к маю 2019 года.

Об этом сообщил на брифинге заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

Он упомянул, что в августе представители секретариата WorldSkills International побывали в столице Татарстана с инспекционным визитом. «Состоялась презентация выставочного комплекса, мы выезжали на сам объект. Вопросов по введению его в эксплуатацию в сроки не возникло. Центр строится в рамках установленного графика», - проинформировал спикер.

По его словам, к 1 июля 2018 года планируется завершить строительство основных павильонов. Параллельно будут возводиться временные сооружения. Более 100 тыс. кв. м выставочных площадей готовится к мировому чемпионату. В мае 2019 года на территории выставочного комплекса состоится чемпионат России по профмастерству, он будет тестовым и приближен к мировым стандартам и практикам.