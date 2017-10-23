К сотрудничеству в самых разных сферах пригласил Президент Татарстана Рустам Минниханов представителей американских компаний на деловом форуме в Техасе.

Рустам Минниханов прибыл в США с двухдневным рабочим визитом 23 октября. В этот день в Хьюстоне был организован деловой форум «Техас - Татарстан», в рамках которого состоялась презентация промышленного потенциала Республики Татарстан.

Модератором форума выступил председатель совета директоров Американо-российской торговой палаты Андрей Пидгирский. Он в ходе форума отметил, что есть заинтересованность в активизации отношений на региональном уровне, в том числе с одним из регионов России - Республикой Татарстан.

Рустам Минниханов поблагодарил представителей компаний - участников форума за интерес, проявленный к Татарстану.

«Несмотря на непростую политическую обстановку, считаем, что отношения между Россией и США могут оставаться конструктивными. Международный политический климат нормализуется. И задача региональных правительств - продолжать диалог и давать правильные сигналы бизнесу. Надеемся, нынешний визит придаст новую динамику развитию сотрудничества республики с компаниями вашей страны», - сказал Рустам Минниханов.

У Татарстана богатый опыт взаимодействия с американским бизнесом, республика успешно взаимодействует со многими компаниями США, отметил Рустам Минниханов.

«Возможности для совместной деятельности, в первую очередь в области экономики, огромные. Пока мы не используем их в полной мере, - сказал Президент Татарстана. - Есть большой потенциал для развития связей с американскими компаниями в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, авиастроение, производство автомобилей и компонентов к ним, IT и другие высокие технологии, энергосбережение, строительство и инфраструктурные проекты, медицина и фармацевтика, сфера АПК».

Рустам Минниханов пригласил американских инвесторов для работы на промышленных и инновационных площадках республики.

«Российский рынок продолжает активно развиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику. Приглашаем вас к сотрудничеству с Татарстаном», - сказал в завершение Рустам Минниханов.

Промышленный потенциал Татарстана на форуме представил заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках делового форума «Техас - Татарстан» был подписан ряд соглашений.

Так, было подписано соглашение между Альметьевским государственным нефтяным институтом и Университетом Райса (Хьюстон) и соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между ПАО «Казаньоргсинтез» и Univation Technologies, которое предполагает, в частности, дальнейшее развитие производства полиэтилена низкого давления на казанском предприятии и увеличение мощности ПНД на 150 тыс. тонн в год - до 660 тыс. тонн в год.