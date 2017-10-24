На одной из площадок Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил с 14 по 22 октября в Сочи, в заключительный день форума прошла презентация региональных программ. Иностранные студенты, побывавшие в том или ином регионе России, рассказывали о своих впечатлениях. Казань и Татарстан оставили у иностранных делегатов самые позитивные впечатления, а участники из Марокко и Туркменистана даже заговорили по-татарски.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла с 14 по 17 октября. В ее рамках иностранные студенты познакомились с российскими регионами, которые выбрали заранее. География программы чрезвычайно широка: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Севастополь, Оренбург, Красноярск, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Дагестан и другие регионы, сообщает ИА «Татар-информ».

Попала в этот список и Казань - сто молодых иностранцев в столице Татарстана стали участниками фестиваля «Мозаика культур», научились арабской каллиграфии и попробовали блюда национальной кухни. В аэропорту во время встречи иностранных гостей не обошлось без традиционного чак-чака, который марокканец Осман назвал восхитительным блюдом. За те три дня, что делегаты провели в Казани, они посетили кремль и мечеть Кул Шариф, театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля, Иннополис и Свияжск. Также студенты из разных стран сыграли в футбол и посетили «Казань-арену».

На презентации региональной программы делегаты, посетившие Казань, вышли на сцену с огромным флагом Татарстана, поверх которого вскоре появились флаги родных стран участников - Хорватии, Пакистана и других.

«Меня зовут Осман, я приехал из Марокко, - представился один из участников региональной программы в Казани. - Я счастлив быть участником такого грандиозного исторического события. Большое счастье приехать в Казань - это котел, в котором люди разных вер и национальностей живут в мире и согласии плечом к плечу. Рэхмэт, Казань!»

«Меня зовут Дауран, и с первых минут в Казани я ощутил татарское гостеприимство. Эти три дня стали для меня самыми незабываемыми в жизни. Зур рэхмэт, татарлар!» - обратился к залу участник из Туркменистана.

В завершение презентации региональной программы Казани ее организаторы и гости спели известную песню «Туган як», причем сразу на двух языках - татарском и русском.

Кстати

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи стали около 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Татарстан на ВФМС-2017 представляют 200 делегатов и 180 волонтеров.