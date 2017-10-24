О мероприятиях, которые позволят снизить антропогенную нагрузку на главную реку страны - Волгу, говорили в ходе четвертого заседания организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии. Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Московском Кремле.

В частности, Министерством экологии и природных ресурсов РТ проводятся инвентаризация выпусков промышленных предприятий, установление береговых линий, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 50-метровой береговой линии от водохранилищ, снос незаконных строений для обеспечения общего доступа к водным объектам.

Об этом доложил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. Заседание прошло под председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта - председателя организационного комитета по проведению в РФ Года экологии Сергея Иванова.

Сформирован региональный приоритетный проект по оздоровлению Волги, в рамках которого до 2025 года запланировано проведение мероприятий на общую сумму 15,7 миллиарда рублей. Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.

Фарид Абдулганиев отметил, что за последние два года на мероприятия в сфере водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений направлено более 1 миллиарда рублей республиканских средств. Столько же получили предприятия республики в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

Министр экологии и природных ресурсов РТ предложил решение проблемы негативного влияния диффузного стока на водные объекты. В Татарстане есть положительный опыт посадки древесно-кустарниковой растительности на водоохранной зоне реки Казанки и ее притоков. Облесение водоохранных зон и оборудование ливневых канализаций очистными сооружениями предотвратят попадание сельскохозяйственных удобрений, отходов животноводства, а также антигололедных препаратов в водоемы и исключат образование сине-зеленых водорослей. Вопрос был тщательно изучен с привлечением ведущих экспертов в рамках проведенной в июне в Казани международной конференции по сине-зеленым водорослям.

В своем докладе министр экологии Татарстана отметил, что в рамках Года экологии в РФ и Года экологии и общественных пространств в РТ проведено более 10000 экологических мероприятий, участие в которых приняли более 1 миллиона 200 тысяч человек, а это больше половины (63%) активного населения республики. Роль общественности, по мнению Абдулганиева, крайне важна в реализации проекта по оздоровлению Волги. Сегодня в Татарстане работает институт общественных инспекторов по охране природы, а активистами экологического движения республики «Будет чисто» являются 6500 человек.