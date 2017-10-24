Речь идет о водоеме «Адмиралтейский».

«Адмиралтейский» пруд в столице РТ ждет экологическая реабилитация за 366,4 млн рублей, гласит информация на сайте госзакупок. До конца года водоем будет очищен от механических объектов, после чего необходимо произвести обустройство дна и рекультивацию разрушенных земель.

Следующий этап – укрепление береговых полос и откосов, расширение русла водоема, установка фонтана. Также планируется заселить пруд биомассой. На втором этапе работ, в 2018 году, предполагается установка очистных сооружений.