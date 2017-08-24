С 28 по 30 августа в Казани на сцене Культурного центра «Сайдаш» состоится II Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» «Казанское полотенце».

Фестиваль получил свое название от старинной татарской народной песни «Казан солгесе». Принято уже более 100 заявок от исполнителей народного песенного, танцевального и инструментального жанров самого разного возраста от 6 до 80 лет.

Среди конкурсантов - представители Казани, Республики Татарстан, Свердловской, Кировской, Челябинской и Ульяновской областей, Краснодарского края, республик Башкортостан, Удмуртия, Чеченской республики, а также Казахстана, Туркменистана, Армении и Азербайджана.

Фестиваль-конкурс «Казанское полотенце» призван сохранять и развивать национальное песенно-танцевальное искусство, выявлять и поддерживать яркие таланты, способствовать духовному и нравственному возрождению народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль–конкурс учрежден и проводится Культурным центром «Сайдаш» при поддержке Министерства культуры РТ и Управления культуры исполнительного комитета г.Казани. Президент фестиваля и автор идеи, народная артистка России, профессор Лима Кустабаева.

29 августа в 15.00 ч. в Культурном центре «Сайдаш» состоится мастер-класс и круглый стол для участников конкурса, а в 16.00 ч. - Гала концерт и награждение победителей конкурса. Вход свободный.