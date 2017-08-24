Почти 260 нижнекамских семей сегодня отметили новоселье: сразу две многоэтажки - дом №1 по ул.Табеева и №30 по ул.Студенческой - пополнились новыми жильцами.

В основном, это работники промышленных предприятий города. Все они получили заветные ключи от своих новых квартир по республиканской программе «Социальная ипотека». Несмотря на то, что район совершенно новый, он будет считаться одним из самых обустроенных. Предприятие «Нижнекамскнефтехим» к своему полувековому юбилею подговорило для новоселов большой сюрприз: построят школу и детский сад.

В основном, это работники промышленных предприятий города. Все они получили заветные ключи от своих новых квартир по республиканской программе «Социальная ипотека». Несмотря на то, что район совершенно новый, он будет считаться одним из самых обустроенных. Предприятие «Нижнекамскнефтехим» к своему полувековому юбилею подговорило для новоселов большой сюрприз: построят школу и детский сад.