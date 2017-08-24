К новому учебному году свои двери распахнет татарская гимназия № 17 имени Г. Ибрагимова Московского района Казани после капитального ремонта. Работы проводятся в рамках республиканской программы капремонта общеобразовательных организаций, сообщает ИА «Татар-информ».

Необходимость в проведении ремонта здания, в котором школа размещается с 1950 года, назрела уже давно. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 1996 году, а потом только текущий. Строителям пришлось провести большой объем работ по внешней и внутренней отделке: ремонт фасада, кровли, замена оконных и дверных блоков, систем отопления, электроснабжения и канализации, сантехники, а также ремонт в подвале.

«Гимназия преобразилась, стала современной. Огромные слова благодарности президенту Татарстана, министру образования и науки республики, мэру города, администрации Кировского и Московского районов», – сказала директор образовательного учреждения Алфия Галиева.

На ремонт здания было выделено из татарстанского бюджета 27 млн рублей. В школе появилась обновленная столовая, рассчитанная на 80 мест, где был сделан косметический ремонт. А также отремонтированы кабинеты начальной школы, математики, татарского языка и литературы, медкабинет и другие помещения. В этих кабинетах заменены окна и двери, радиаторы отопления, сантехника, установлены новые светильники, экраны.

Помимо всего, в медицинском кабинете оборудовали специальную санитарную комнату, процедурный кабинет.

В Татарстане с 2012 года реализуется программа капитального ремонта общеобразовательных организаций 1981 года постройки и старше. Всего с 2012 г. по 2016 г. по этой программе отремонтировано 780 образовательных учреждений на общую сумму 12,4 млрд рублей.

В этом году ремонт ведется в 146 образовательных организациях на общую сумму 2 млрд 489,3 млн рублей. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ составляет 97 процентов. Ремонт в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях выполнен на 97 процентов, в специальных (коррекционных) – на 91,3 процента.