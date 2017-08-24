В рамках празднования Дня Республики в нескольких селах Татарстана состоится знаменательное событие - открытие Домов культуры.
Как рассказал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, новый очаг культуры распахнет свои двери в селе Калтаково Мензелинского района. В селе Татарские Шатрашаны Дрожжановского района откроется новый многофункциональный центр. Также новые клубы откроются в селе Сарай-Чекурча Арского района, в селе Городище Нижнекамского района. А Дома культуры села Утар Атын Арского и села Каенлы Нижнекамского района примут посетителей после капитального ремонта.
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