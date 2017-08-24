Это фестивали народного творчества, театрализованные представления, открытие экспозиций в музеях, концерты, мастер-классы мастеров традиционных народных ремесел.

В рамках Дня Республики откроется несколько парков и скверов. Например, в Муслюмово появится парк с поэтическим названием «Сердце Муслюмово». В Зеленодольске откроется Сквер Почетных граждан «Их жизнь - история Республики моей», в селе Дрожжаное - Сквер поэтов. Об этом рассказал министр культуры РТ Айрата Сибагатуллин во время встречи с журналистами, состоявшейся сегодня в ИА «Татар-информ».