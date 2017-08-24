Встреча состоялась в Акимате алматинской области Казахстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Акимом Алматинской области Казахстана Амандыком Баталовым, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Республика Татарстан развита экономически – в промышленности и в новых технологиях, и мы хотели бы многое у вас перенять, чтобы многие технологии пришли к нам, в Алматинскую область», – сказал Аким Алматинской области.

В свою очередь, Рустам Минниханов отметил, что Казахстан является стратегическим партнером РТ и заверил, что связи двух республик продолжат развиваться.