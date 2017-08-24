И еще двумя в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 24 августа 2017 года три водоема Татарстана не соответствуют гигиеническим нормам. Это пляж Комсомольский в Казани, городской пляж Елабуги на Каме и открытый плавательный бассейн в Бавлинском районе. Каждый из этих водоемов провалил проверку на микробиологические показатели, а бассейн в Бавлинском районе еще и на химические.

Роспотребнадзор РТ настоятельно не рекомендует использовать эти водоемы для купания.