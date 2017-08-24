В соцсетях появилось видео происшествия, случившегося в парке аттракционов «Кырлай».

Вчера посетители парка «Кырлай» стали свидетелями неприятного инцидента. Во время работы из-за неполадок механизма внезапно остановилось колесо обозрения. Люди, находившиеся в кабинках аттракциона, оказались подвешенными на высоте. Работники парка никак не могли привести механизм в рабочее состояние, и даже пытались прокрутить колесо вручную.

По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал.