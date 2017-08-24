В своем стартовом матче 10-го чемпионата КХЛ хоккеисты казанского «Ак Барса» встречались с изрядно «канадизированным» китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и одержали непростую победу – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Китайский клуб под руководством Майка Киннена взял курс на «канадизацию», и в первом периоде новообращенные «китайцы» вместе с примкнувшими к ним Поникаровским и Костициным стали играть в жесткий, контактный хоккей – удаления посыпались как горох.

Казанцы пропустили первыми - Гарипов не увидел шайбы из-за трафика у своих ворот. Но после суперпаса Маркова Ткачев выскочил один на один с голкипером гостей, и сумел укротить шайбу – 1:1.

Во втором периоде ситуация повторилась – «канадо-китаец» Поникаровский забил, используя все тот же навал, но казанцы опять отыгрались - Малыхин поразил цель с пятачка – 2:2.

Все решилось в третьем периоде благодаря дублю Азеведо. Казанский канадец сначала реализовал большинство, а в концовке, поймав соперника на ошибке при ведении, выскочил один на один, и в ближнем бою обманул голкипера – 4:2.