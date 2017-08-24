Агентству по страхованию вкладов предложили заключить соглашение с Республиканским Фондом поддержки.

Власти Татарстана просят Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставить Республиканскому Фонду поддержки (РФП) реестр требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Обращение о заключении соглашения было направлено гендиректору госкорпорации Юрию Исаеву, сообщает пресс-служба Фонда.

Эти данные необходимы для подтверждения законности требований лиц, которые обратятся в Фонд за поддержкой.

«Для исключения ситуации, связанной с возможными злоупотреблениями правом на получение поддержки со стороны недобросовестных граждан и иных лиц, необходима актуальная и объективная информация о суммах требований, включенных в реестры требований кредиторов, которая является основополагающей для принятия Фондом поддержки решений», — говорится в обращении.

Республиканский фонд поддержки (РФП) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Татарстана.