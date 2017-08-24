Футбоолисты ФК «Краснодар» не сумели пройти в групповой этап Лиги Европы.

Краснодарцы пропустили в Белграде уже на 7-й минуте встречи - первый удар Синицын отразил, но никто из защитников голкипера не подстраховал, и вторым ударом Неманья Радоньич открыл счет – 1:0.

А на второй минуте второго тайма Канга фантастическим по красоте ударом забил и второй гол у «Црвены Звезды». Стало ясно – на этот раз ничего у «Краснодара» не выйдет. Играть оставалось еще много, но забивать для продолжения борьбы надо было два мяча.

Один гол с пенальти Гранквист все же забил, но этого оказалось мало – 1:2 и «Краснодар» завершил в этом сезоне свой евротурнир, даже не пробившись в группу.