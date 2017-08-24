Тюлячинский трубный завод погасил свыше 1,1 млн рублей задолженности по зарплате

В целях погашения задолженности Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников принимаются меры реагирования, в отношении виновных лиц ставится вопрос об их ответственности. Подобная работа приносит свои результаты – сотрудники предприятий получают долгожданную зарплату.

Так, ООО «Тюлячинский трубный завод», находящемся в конкурсном производстве, погашена задолженность по заработной плате перед 30 работниками. Общая сумма выплат составила 1134 тыс.рублей. Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

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