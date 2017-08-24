Так, ООО «Тюлячинский трубный завод», находящемся в конкурсном производстве, погашена задолженность по заработной плате перед 30 работниками. Общая сумма выплат составила 1134 тыс.рублей.

Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.