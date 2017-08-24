Этот сезон стал для пляжного волейбола в Казани настоящим прорывом. Соревнования на специализированной площадке за ДВВС на берегу Казанки все лето идут в режиме нон-стоп, сменяя друг друга.

И вот новый виток - 23 августа в столице Татарстана стартовало первенство Европы (U18) по пляжному волейболу. Финальные соревнования пройдут с 29 августа. Россию на этом турнире представят три женские и три мужские команды.

Технический делегат ЕКВ Энрике Гомес выразил уверенность в том, что Казань способна принимать еще более значимые волейбольные турниры:

- Условия для проведения в столице Татарстана более масштабных волейбольных соревнований, безусловно, существуют. Это прекрасный город: отличная организация турнира, вплоть до мельчайших деталей. Поддержку оказывает и правительство Татарстана, чтобы развивать все виды спорта. Я думаю, весь вопрос только в том, чтобы подать заявку. Все остальное здесь уже готово. Я видел множество различных соревнований по всему миру, но организация турнира в Казани одна из лучших.

Нынешний турнир в столице РТ станет соревнованием, которое откроет миру новые имена в пляжном волейболе. Это первенство Европы - историческое событие для ЕКВ. Впервые в истории подобных чемпионатов проводится квалификационный турнир, поскольку в первенстве участвуют команды из 30 стран. Это означает, что все больше и больше стран вовлекается в пляжный волейбол.

Директор первенства мира по пляжному волейболу в Казани Леонид Гольдман сразу обозначил приоритеты - медальных планов перед сборной России никто не ставил:

- Задача у наших юношей и девушек - показать свой уровень волейбола в каждом матче. Поэтому сейчас вряд ли стоит говорить о том, что второе или третье место будут расцениваться как неудача. Будем болеть за ребят и надеяться, что они смогут показать свой лучший волейбол. Для них этот старт является важнейшим на данном этапе карьеры. Казань уже знакома с пляжным волейболом высокого уровня, и мы довольны тем, что удалось еще раз привезти в этот город серьезный турнир. Символично, что сейчас на сцену выходят молодые игроки, ведь это будущее пляжного волейбола.

Главные тренеры сборных России по пляжному волейболу Олег Киселев и Дмитрий Федотов отметили оптимальную физическую форму спортсменов.

- Первенство Европы в Казани - это наши основные соревнования, и мы все сделали для того, чтобы подойти к ним в наилучшей форме. Травм, к счастью, нет, все готовы выступать, - отметил Дмитрий Федотов.

- Наши юноши набрали неплохие физические кондиции, все в порядке, настрой боевой, - вторил ему Олег Киселев.