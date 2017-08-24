Предолимпийский сезон у волейболистов всегда весьма насыщенный: это и чемпионат страны, и Мировая лига, и чемпионат мира для клубных команд. А теперь еще и чемпионат Европы, который стартует в Польше - там же, где вскоре пройдет клубный чемпионат мира, на котором Россию будет представлять казанский «Зенит».



Но пока все внимание к чемпионату Европы среди национальных команд. Так вот, «Зенит» в составе сборной России будут представлять три игрока казанского клуба: связующий Александр Бутько, диагональный Максим Михайлов и блокирующий Артем Вольвич. Да и экс-капитан «Зенита» Андрей Ащев также не забыл, как взаимодействовать с партнерами по казанскому клубу.

Задача в группе у россиян простая - выигрывать все матчи, чтобы выходить в зону плей-офф с первого места, минуя стыковые матчи. Сначала наши парни сыграют со сборной Болгарии, затем следуют Словения и Испания. Теоретически все соперники проходимые, но вот что тревожит: в своем нынешнем составе команда еще не играла, а лишь проводила сборы. На Мировой лиге Сергей Шляпников в основном обкатывал молодежь, а теперь использует сразу девять «новых»

игроков. Но нет среди них ни Дмитрия Мусэрского, ни Тараса Хтея. Лишь в последний момент было принято решение, что в Польшу поедет Егор Клюка, - это, безусловно, уже усиление. Из игроков, получивших опыт выступления в Мировой лиге, осталось пятеро: Волков, Феоктистов, Куркаев, Мартынюк и Жигалов.

И теперь все будет зависеть от того, как сольются две эти группы в едином коллективе. Пока команда получила возможность сыгрываться, но с матчей плей-офф начнется уже совсем другой волейбол.