В Набережных Челнах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факт уклонения от уплаты налогов.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что бывший директор общества с ограниченной ответственностью внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до шести лет, напоминает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.