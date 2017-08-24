Весь август народный календарь прославляет щедрые праздники, каждый по-своему уникален: сладкий Медовый, хрустящий Яблочный Спас, 29 августа приходит Спас третий - Ореховый. Есть у него и другие названия - Спас на полотне, Нерукотворный, Хлебный и даже Ржаной.

Подробнее о приметах этого дня рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Третий Спас подводит итог всем вложенным в крестьянское хозяйство трудам. Можно сказать, что знойное лето закончилось, подступает щедрая осень, которая сполна отдает свои плоды.

Одно из названий Орехового Спаса - Спас на холстах. С этого дня начинали торговать полотнами и холстами. Не зря говорили: «Пришел третий Спас - на зеленых горах холсты продают».

Издревле повелось: «В третий Спас готовь мешки под орехи». Как раз в это время орехи полностью созревают, поэтому приступали к их сбору и освящению. Покупные орехи добавляли в праздничные блюда, собранные в лесу просто кололи и ели вдоволь. Собирались орехи со специальными молитвами и благодарственными словами к орешнику.

Самое важное название Орехового Спаса - Хлебный. В это время наступал крайний срок для завершения всех хлебоуборочных работ. Справные хозяева даже успевали перемолоть пшеницу в муку, и именно в этот день было принято печь хлеб и пироги из муки нового урожая. В народе говорили: «Третий Спас хлеба припас».

Все приметы по третьему Спасу связаны с предугадыванием будущего урожая. На основании многолетних наблюдений считали, что «хороший урожай орехов - обильная жатва на следующий год». Кроме того, в народе существовало поверье: если Бог наградил богатым урожаем орехов, значит, в этом году люди прожили без грехов. В награду (при сохранении праведных устоев) будет и хороший урожай хлеба. Третий Спас праздновали тихо и спокойно, существовала мудрая поговорка: «Хорош третий Спас - зимой будет квас».

Считали, что ветки орешника в Ореховый Спас наполняются магической силой. Не случайно именно в третий Спас колдуны и знахари ходили в лес и запасались ветками, листьями и корой орешника для проведения различных ритуалов и лечения людей. Из этих веточек делали магические палочки, изготавливали амулеты и талисманы. Банные веники, которые вязали из орешника, собранного в день третьего Спаса, предназначались для избавления от болезней. Считалось, что они могут выгнать любые хвори.