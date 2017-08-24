Сегодня в парке «Крылья Советов» пройдет праздник «С днем рождения, Казань!», посвященный Дню республики и Дню города.



В этот день здесь развернется праздничная площадка. На летней сцене свое мастерство покажут лучшие творческие коллективы районов. Преобразится и центральная аллея зеленой территории, где можно будет посмотреть тематические площадки-презентации с информацией о деятельности и достижениях культурных и производственных предприятий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, сообщает kzn.ru.

Кроме того, каждый желающий сможет найти себе занятие по душе в «Городе мастеров», где будут организованы мастер-классы и выставки декоративно-прикладного творчества, выставки-презентации учреждений дополнительного образования, запись в кружки и секции, работа детских аттракционов. На спортивных площадках пройдут мастер-классы по футболу, баскетболу, волейболу и воркауту.

Начало праздника в 17.00.