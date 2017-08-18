Куриные яйца мы привычно используем в вареном виде для салатов, готовим яичницу и омлет, кто-то предпочитает яйцо всмятку. Но кроме этого, из них можно приготовить множество вкусных блюд. Предлагаем несколько интересных рецептов.



Закуска из фаршированных яиц

Ингредиенты: яйца куриные - 3 шт., паштет печеночный - 2 ст. ложки, лук зеленый - 3 - 4 перышка, маслины или красный болгарский перец для украшения, майонез - 1 ст. ложка.

Яйца отварить, хорошо остудить, разрезать вдоль на половинки и вынуть желток. В миске смешать паштет, желток, майонез и мелко нарезанный зеленый лук. Этой смесью начинить с горкой половинки белков. На плоскую тарелку выложить салатные листья, на них - фаршированные яйца. Украсить блюдо кусочками перца и маслинами.

Суп охотничий с яйцом и копченым сыром

Ингредиенты: бульон куриный - 2 литра, копченый сыр - 200 г, картофель - 3 шт., яйца куриные отварные - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., свежая зелень - небольшой пучок.

Картофель и лук почистить, нарезать, как для супа. Лук можно слегка обжарить. Сыр нарезать на квадратики, яйца натереть на крупной терке. Когда овощи в супе будут почти готовы, добавить сыр, яйца, мелко нарезанную зелень, проварить 5 минут и выключить. Разлить по тарелкам через 10 минут. Подавать с гренками, натертыми чесноком.

Яйца в мясе

Ингредиенты: фарш мясной - 1 кг, яйца куриные отварные - 10 шт., яйцо свежее - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., приправы, соль по вкусу.

В фарш добавить сырое яйцо, мелко нарезанный лук, соль, приправы. Хорошо вымесить и разделить на 10 шариков. Шарики расплющить в лепешку, в середину положить вареное яйцо, соединить края лепешки, чтобы получился мясной шарик с яйцом внутри. Обжарить в полуфритюре до румяной корочки. Затем довести до готовности в микроволновой печи - примерно 5 минут. Подавать со свежими овощами.