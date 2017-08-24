С 21 августа по 4 сентября Управление Роспотребнадзора по РТ проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров. Татарстанцы могут обращаться к специалистам с любыми интересующими их по данной тематике вопросами.

Звонки от граждан принимаются на «горячую линию» Консультационного центра для потребителей по телефону (843) 221- 90-16. Консультирование проводится ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Перерыв - с 12 до 13 часов. Кроме того, желающие могут звонить на телефон Управления Роспотребнадзора по РТ (843) 273-15-83. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу - с 10.00 по 15.45. Перерыв - с 12.00 до 12.45.

Подобная «горячая линия» пользуется большой популярностью у граждан республики. Чаще всего татарстанцы обращаются к специалистам по вопросам качества и безопасности детских колясок, одежды, обуви, школьной формы. Их интересует, как правильно выбрать качественные товары для детей и вернуть их в том случае, если они не подошли.

Прежде всего при покупке, будь то игрушки или обувь, необходимо обращать внимание на маркировку товара.

- Знак «ЕАС», нанесенный на маркировку, подтверждает, что товар прошел процедуру исследований на его безопасность для ребенка, - отметила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Ирина Ахметшина. - Второй момент - если на игрушке, обуви или каком-либо другом изделии отсутствует информация на русском языке, значит, этот товар вообще не может быть в реализации, его оборот незаконен изначально.

Наконец, для окончательного подтверждения качества изделия покупатель вправе потребовать товаросопроводительные документы. Там должны быть указаны номер документа, дата его выдачи, кем выдан, до какого числа действует.

Специалисты подробно остановились и на другом пункте - возврате денег, если предмет (или изделие) по каким-либо причинам (размеру, фасону, расцветке) не подошел.

Сначала о товарах надлежащего качества. Обменять или вернуть их можно в течение 14 дней, не считая дня продажи.

- Но дело в том, что потребители иногда приносят товар без упаковки, этикетки, немного поношенный. Возврат и обмен товара надлежащего качества возможны только, если сохранен его товарный вид. При этом деньги возвращают в течение трех дней со дня обращения, - рассказала специалист.

Теперь о том, если приобрели оказавшийся некачественным товар. В этом случае вы имеете право требовать как безвозмездного устранения недостатка, замены товара, так и его возврата.

- Однако продавец имеет право провести проверку качества, к примеру, когда речь идет о велосипедах, колясках, игрушках, если на своем уровне не может определить характер дефекта. При этом дополнительная проверка качества длится не более 20 дней, - объяснила Ирина Ахметшина.

Тема качества и безопасности детских товаров все еще остается достаточно актуальной. У родителей есть отличная возможность воспользоваться «горячей линией» и задать все интересующие их вопросы.