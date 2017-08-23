Какие изменения ждут сферу образования Казани? Как совершенствуется система подготовки кадров? Что делается для возрождения профориентации? Эти вопросы обсуждались в ходе пленарного заседания городской августовской конференции работников образования, которая прошла 23 августа в столице Татарстана.



Тема конференции - «Казанское образование: тренды, проблемы, пути решения». В ее работе приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, главы администраций районов города, директора образовательных организаций, заведующие ДОУ, учителя.

С основным докладом выступил начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин. В своей речи спикер сделал акцент на дошкольное образование, назвав его своеобразным барометром, реагирующим на изменения в обществе.

- Сегодня программа дошкольного образования охватывает около 68 тысяч маленьких жителей Казани, это серьезная цифра. Учитывая рост детского населения в нашей столице, предстоит масштабная работа по стабилизации ситуации в детских садах. Кроме нового строительства широкое развитие получают частные детские сады. Не первый год функционируют 9 школ с дошкольными объединениями, - сказал Ильсур Хадиуллин.

В этом году построено три школы в жилищных комплексах «Салават Купере», «Светлая долина», «Соловьиная роща». К началу учебного года откроются еще две школы, построенные по новым проектам, на 1224 места каждая. Увеличение количества учебных заведений позволит снизить долю учащихся во вторую смену.

Ильсур Хадиуллин привел и другие цифры. Так, например, в этом году выполнен текущий ремонт 172 учреждений образования на 95 млн рублей, сделан капремонт 13 школ и 8 дошкольных образовательных учреждений на 526 млн рублей.

Расходы из бюджета республики на систему образования в 2017 году увеличились до 14 млрд рублей по сравнению с 13,1 млрд рублей в прошлом году.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов в своем выступлении назвал Татарстан регионом-магнитом, куда едут не только учиться, но и работать и жить. По его словам, система образования Казани обладает многообразной и инновационной инфраструктурой, причем это касается как дошкольных учреждений, так и вузов.

- В Казани уделяется большое внимание как работе с одаренными детьми, так и работе с другими категориями обучающихся, например, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также развивается инклюзивное образование. Татарстанская система образования в последние годы является одной из лидирующих в стране, - подчеркнул первый замминистра.

Будущее в сфере образования Казани за многопрофильными школами, развивающими технические, инженерные и IT-направления, за центрами образования, которые ведут своих детей с детского сада. Такое мнение в ходе конференции выразил мэр Казани Ильсур Метшин, говоря о важности профориентации.

- Столица Татарстана знаменита вековыми традициями высшего образования, однако на сломе общественного устройства в 90-е годы в городе и во всей стране был пущен на самотек процесс профориентации. Каждый устраивался как мог и где мог. Сегодня мы снова пришли к тому, что еще в школе человек должен делать осмысленный выбор своего профессионального будущего, - сказал градоначальник.

По мнению Ильсура Метшина, совершенствование системы подготовки кадров - одна из ключевых задач. Он отметил, что новые федеральные стандарты обязывают руководство города пересмотреть подходы к повышению квалификации. Уже принято решение об отправке в сентябре первой группы директоров на обучение в Москву, где они пройдут подготовку, а потом смогут передавать этот опыт в Казани.

Вторым важным направлением, озвученным мэром столицы РТ, стал вопрос объединения школ. Был изучен опыт Москвы, Санкт-Петербурга, международный опыт, и выработана своя модель объединения. Это позволит, по словам Ильсура Метшина, соединить лучшие наработки школ.

Градоначальник выделил и третье направление развития системы образования - пересмотр критериев рейтинга казанских школ. По его мнению, показатели должны быть актуальными, реально измеримыми, независимыми и учитывающими специфику конкретной школы.

На конференции Ильсур Метшин не раз возвращался к теме профориентации.

- Помощниками в деле профориентации станут межшкольные учебные комбинаты, которые не так давно стали возрождаться в Казани. Возможно, имеет смысл освежить свой взгляд и на уроки труда в школе. Может быть, в ребенке спит гениальный механик или виртуозный фрезеровщик, но, поскольку держал в руках только ложку и компьютерную мышку, он об этом не знает. Это направление работы особенно актуально в преддверии чемпионата WorldSkills-2019, который пройдет в столице Татарстана, - сказал мэр Казани.