Среднестатистический человек в год производит полтонны мусора. 95% этих отходов идет на свалку и только 5% - на вторичную переработку. Такими цифрами впечатлили собравшихся на третий «Живой баттл» в резиденции «Штаб» организаторы встречи. На обсуждение вынесли тему «Готовы ли татарстанцы к раздельному сбору мусора?»



Оппонентами выступили доктор технических наук, заслуженный профессор КФУ, заслуженный деятель науки Татарстана Юсуф Азимов и депутат и член президиума горсовета Набережных Челнов, руководитель перерабатывающего предприятия Николай Атласов. Наиболее интересные высказывания - в нашем материале.

С января 2018 года в Татарстане вступит в силу постановление о новом порядке утилизации отходов. В республике официально вводят дуальный метод сбора мусора. Жителям придется разделять домашние отходы на два контейнера: в один собирать перерабатываемые, в другой - не поддающиеся переработке.

Тема эта сейчас на слуху, обсуждается как в средствах массовой информации, так и дома, на кухне. Неудивительно, что собравшиеся на баттл гости, не дожидаясь начала дискуссии между заявленными оппонентами, вступали в спор между собой.

- Народ надо заинтересовать, чтобы ему экономически выгодно было собирать и разделять мусор, - говорит один гость.

- Надо штрафовать! - категоричен другой. - Сознание наших людей можно воспитать только наказанием рублем. А значит, надо создавать полицию наподобие полиции нравов.

- Необходимо создавать условия, чтобы неразделенный мусор было невыгодно выбрасывать в контейнер, чтобы это сильно било по кошельку, - звучит третье мнение. - И наоборот, кто разделяет, тому бонусы. Надо приветствовать ябедничество на нерадивых соседей. Постепенно люди приучатся разделять отходы на автомате.

Тем временем оппоненты приступили к словесной битве. Оба выступают за раздельный сбор мусора. Только Николай Атласов уверен, что татарстанцы хоть завтра могут приступить к этому, а Юсуф Азимов считает, необходимо год-два, чтобы нормально заработал дуальный метод сбора.

Организаторы встречи попытались повлиять на позицию оппонентов, приведя впечатляющие результаты общественного опроса. Согласно ему лишь 20% татарстанцев вообще готовы помочь изменить экологическую ситуацию в стране, и только 7,5% на сегодня у себя дома разделяют отходы. 42% респондентов категорически заявили, что не начинали и не будут этим заниматься. Как с такой позицией населения внедрять утвержденный законом дуальный метод?

Николай Атласов в качестве ответа поделился челнинским опытом. Там два года работает городская программа по разделению мусора.

- Люди охотно пользуются нашими контейнерами, надо только устанавливать их так, чтобы населению было удобно, а значит, необходимо создавать инфраструктуру, - считает Николай Атласов. - Мешает то, что нет материальной базы для внедрения раздельной тары. Необходимо обязывать организации их устанавливать, а игнорирующих штрафовать. В Татарстане две горы позора - одна под Казанью в Самосырово, другая под Набережными Челнами. Моя задача - не дать появиться на карте республики еще таким же горам отходов. Заинтересуйте людей финансово, и они понесут вторсырье в приемные пункты.

Юсуф Азимов прежде всего напомнил первые главы федерального закона №458. В них говорится, что ответственность за мусор несет его собственник, то есть тот, кто произвел мусор.

- Крупные предприятия обязаны стопроцентно утилизировать свои отходы, - говорит Юсуф Азимов. - А для этого надо привлекать ученых, которые могут решить, как это сделать эффективно. К примеру, в сельском хозяйстве миллионы тонн отходов, которые можно переработать в удобрения. Но это не делается, потому что науке не дают хода. Почему науку не привлекают к решению этой проблемы?

Оппонент от науки напомнил собравшимся о том, как в советское время заинтересовывали население в сборе вторсырья.

- В продукцию закладывали залоговую цену, - объясняет Юсуф Азимов. - Пол-литра лимонада продавали по 27 копеек, а тара из-под него принималась по 15 копеек. Это было выгодное сотрудничество! На улицах невозможно было найти пустую лимонадную бутылку, тару из-под водки, молока, пива. Я предлагаю ввести залоговую цену на товары 1 - 2-й категории опасности. Например, на батарейки и ртутные лампы. Если вернуть людям часть стоимости, у них появится интерес к сбору.

Сейчас на улицах невозможно найти валяющийся гвоздь, а все потому, что металл, особенно черный, очень дорогой. Чермет, цветмет, а также картон люди охотно собирают, потому что за это вторсырье хорошо платят.