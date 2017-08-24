Я совсем недавно стала главным бухгалтером одной небольшой частной конторы. Хотелось бы подробно узнать о новых правилах подачи отчетов в Пенсионный фонд.

Раиса



Как пояснили нам специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, с 1 января 2017 года внесены корректировки в порядок сдачи отчетности о страховых взносах в налоговые органы и Пенсионный фонд.

На сегодняшний день сохранилось только три вида отчетности. Новая единая форма ежеквартального отчета, представляющая собой расчет пенсионных взносов, которая впервые подготовлена за I квартал 2017 года, отменила ряд ранее представлявшихся документов. Этот бланк отправляется только в ИФНС.

Несмотря на то что учет и оплата страховых взносов за работников теперь лежат на плечах Налоговой службы России, Пенсионный фонд продолжит контролировать персонифицированный учет. Исходя из этого, отчеты в ПФР в 2017 году - это всего две формы: СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М. Каждая из них имеет свои особенности.

В 2017 году изменился порядок представления расчета взносов в Пенсионный фонд РФ. Изменения затронули и порядок уплаты начисленных сумм. Корректировке подвергся закон №212-ФЗ, принятый в 2009 году. Кроме того, введена в действие еще одна глава Налогового кодекса - глава 34. Согласно указанному законодательству теперь вся квартальная отчетность должна представляться в единой форме. В течение 30 дней после окончания отчетного периода ее нужно сдать.

В настоящий момент сдаче подлежат еще два отчета. Это единая форма персонифицированного учета, которая утверждена вместо множества отчетов, таких как 4-ФСС, РСВ-1, РВ-3 и РСВ-2, и сдается один раз в год. Расчет по ней производится с учетом стажа работников.

Второй документ - это ежемесячная форма СЗВ-М, по которой отчитываться начали уже с апреля 2016 года. Срок представления СЗВ-М - до 15-го числа следующего месяца. Сделать это можно в электронной форме с применением усиленной квалифицированной подписи, если сведения подаются на 25 и более человек. Если количество людей, указанных в отчете, меньше, то форма сдается в бумажном варианте. Отчет сдается государственными и частными фирмами, а также индивидуальными предпринимателями.

В форме должны быть указаны абсолютно все сотрудники, даже если:

- трудовой договор с работником был заключен в последний день месяца;

- никаких выплат физическим лицам в отчетном месяце сделано не было;

- фирма фактически не ведет никакой хозяйственной деятельности;

- физические лица выполняли разовую работу по гражданско-правовому, а не трудовому договору, вознаграждение им еще не выплачено и взносы в ПФ не начислены.

Учредителя компании в отчет можно не включать, если он не получает от нее заработной платы. Если в организации нет сотрудников, а имеется только единственный учредитель, то нулевой отчет сдавать не нужно.

Объединенную персонифицированную форму за 2017 год необходимо представить до 1 марта 2018 года. Отправлять документы необходимо не только в Пенсионный фонд, но и в Налоговую инспекцию, расположенную по месту регистрации фирмы.

Подается отчет так же, как и СЗВ-М, абсолютно на всех сотрудников компании, независимо от типа заключенного с ними договора. Это могут быть как штатные, так и внештатные сотрудники.

Форма включает в себя:

- анкетные сведения работников;

- дату их приема и увольнения;

- суммы пенсионных взносов;

- общий период трудовой деятельности, включаемый в стаж;

- особенности, влияющие на стаж, например, работу в условиях Крайнего Севера.