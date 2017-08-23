Причина тому - нарушение правил пожарной безопасности. О подробностях проверок, а также о том, как будут устраняться выявленные нарушения, в ходе пресс-конференции рассказали заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин и управляющий делами Министерства образования и науки РТ Айрат Харисов.



В общей сложности к 21 августа 1696 республиканских школ были предъявлены к приемке сотрудникам пожарного надзора, из них 96,4% были признаны готовыми к приему учеников. В пяти районах Татарстана не были подписаны акты готовности учебных учреждений к началу нового учебного года по причине выявленных нарушений.

Три таких школы были выявлены в Высокогорском, Мензелинском и Сармановском районах, еще двенадцать - в Алькеевском. Антирейтинг по этому показателю возглавил Рыбно-Слободский район, в котором не была принята ни одна из 27 школ. Причина тому - отсутствие сигнала в подразделение пожарной охраны о работоспособности автоматической пожарной сигнализации. По мнению Максима Трущина, проблема может крыться в окончании действия договора на обслуживание данных систем.

Айрат Харисов в ответ заверил, что к началу занятий все неисправности будут устранены. По его мнению, нет причин доводить дело до реальных взысканий.

- К 1 сентября проблем у них не будет, - подчеркнул он.