В 2017 году из 5239 выпускников школ Казани ЕГЭ сдавали 5206 человек.

Практически по всем предметам, кроме русского языка, биологии, географии, английского и немецкого языков, результаты ЕГЭ казанских выпускников выше, чем в 2016 году. Существенно выросла результативность ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, информатике, истории, обществознанию и литературе.

Наиболее востребованными предметами по выбору были обществознание (42,5%), физика (26,7%), биология (18,1%). Среди наименее популярных предметов - география, которую сдавали 0,7% выпускников, и литература (5,6%).

В сравнении с республиканскими результаты казанских школьников выше по математике профильного уровня, информатике, химии, физике, географии и иностранным языкам.

В сравнении с городами-миллионниками результаты казанских выпускников ниже только по физике, литературе и немецкому. А результативность по математике профильного уровня выше, чем у москвичей и питерцев, сообщается на сайте мэрии Казани.

При общем уменьшении стобалльных работ в этом году до 46 (в 2016-м - 50, в 2015-м - 43) в четыре раза - до 12 - увеличилось количество стобалльников по информатике. Впервые за несколько лет выпускница МАОУ «Гимназия №139»

Приволжского района Ильсия Гильмутдинова получила 100 баллов по трем предметам (русский язык, химия и биология). Сегодня она является студенткой Московского медицинского университета им. Сеченова. Выпускник лицея №177 Ново-Савиновского района Алмаз Давлетшин получил 100 баллов по химии и биологии.

Стобалльные результаты есть также по русскому языку (15), литературе (4), химии (5), биологии (6), физике (3), информатике и ИКТ.

Самое большое количество стобалльников подготовили педагоги IT-лицея (6 чел.), лицея №131 (5 чел.), лицея №177, ОШИ К(П)ФУ и гимназии №139 - по 3 чел., гимназий №7, 102, 94 - по 2 чел., в 20 школах - по одному стобалльнику (лицей-интернат №2, 7, лицеи №145, 35, 116, гимназии №20, 9, 52, 96, гимназия-интернат №4, школы №58, 141, 167, 135, 55, 42, 68, 127, 150, ОШИ СОлНЦе).

Из 43 выпускников, набравших 100 баллов по предметам ЕГЭ, более половины, а именно 23 (53,5%) человека, продолжат обучение в казанских вузах. В вузы Москвы уедут учиться 13 выпускников (30,2%), в Питер отправятся 7 выпускников (16,3%).

Самый высокий средний балл по русскому языку (87,2) и математике (78,3) продемонстрировали выпускники лицея №131, которое, напомним, является нетиповым учреждением образования.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 589 выпускников (11,2%) (в 2016-м - 9,9%). Из них 90 человек (15,3%) награждены золотыми медалями, учрежденными Министерством образования и науки РТ. Это выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана и набравшие на экзаменах свыше 75 баллов по каждому предмету.

Значительно увеличилась в сравнении с прошлым годом доля медалистов в Московском (на 3,5%), Приволжском (на 2,7%), Советском (на 2,1%) районах.

Не прошли государственную итоговую аттестацию и не получили аттестаты 10 выпускников (0,2%) школ Казани, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Всего со справкой окончили школу 16 (0,28%) казанских выпускников, из них один школьник удален с экзамена за нарушение.