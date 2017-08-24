В парке Урицкого и этим летом продолжает работать тяжелая техника.

Рабочие приступили к заключительному этапу реконструкции и одновременно приводят в порядок центр культуры и спорта «Московский». Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на этих двух площадках.

Судя по исторической справке, Дворец культуры моторостроителей (а ныне ЦКС «Московский») был построен в 1939 году. От былой роскоши сейчас мало что осталось - несколько лет здание находилось в аварийном состоянии. О том, что объект культуры будут реконструировать, с радостью сообщил на своей странице в соцсети глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов еще в прошлом году, после торжественного открытия обновленного парка имени Урицкого. С того момента прошел почти год. Этой весной - 7 апреля - строители приступили к работе.

Фасад в строительных лесах, высокий забор, из-за которого слышно, как гудит и стучит техника, повсюду люди в рабочей одежде - таков сегодня ЦКС «Московский» внешне. Когда заходишь внутрь по деревянным настилам (широкую бетонную лестницу уже успели убрать), невольно ахаешь от масштаба развернутых работ.

В здании на площади 5 тыс. кв. метров остались только голые стены, лестничные пролеты и оконные проемы. Всего остального нет. Стены вычищены до кирпичной кладки, нет пола. Поле для деятельности не охватить взглядом.

Тем более удивительно наблюдать среди хаоса реконструкции, как спокойно и деловито девушка в белоснежном летнем костюме делает замеры пыльных и грязных стен. Выяснилось, что это специалист студии архитектуры и дизайна Регина Суюндукова, которая выполняет архитекторский контроль.

- Мы делаем замеры, проверяем весь ход работ, чтобы строители не отошли от проекта, - объясняет Регина. - Объект непростой, важно точно выполнять задумки архитектора.

Действительно, объем работ, которые еще надо выполнить, очень большой. Поэтому сроки сдачи сместились. Об этом на последнем аппаратном совещании сообщил и Сергей Миронов. Если предварительно планировалось завершить реконструкцию в сентябре, то сейчас намечают сделать это в декабре 2017 года.

На данный момент в ЦКС «Московский» укрепили фундамент, построили, где было необходимо, несущие стены, завершили работы по электроснабжению и провели все коммуникации. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой и утепляют фасад. К слову, мозаичное панно с изображением молодых спортсменов и рабочих сохранилось. И это, думается, правильное решение. Все-таки панно, хоть и неофициально, можно отнести к памятнику культуры - это память о молодости первых моторостроителей Казани.

И цифра напоследок: стоимость реконструкции ЦКС «Московский» - 189 млн рублей.

...А за стенами здания рычит тяжелая техника - рабочие заняты преобразованием бывшего русла канала, на месте оврага появится амфитеатр - еще в стадии разработки проекта архитекторами был предложен такой вариант использования этой части парка. Тогда плохо представлялось, что же из задуманного получится. А теперь перед глазами интересная картина.

Высохшее русло канала, которое было интересно только детишкам зимой во время катания на санках, теперь превращается в сценическую площадку с пешеходными дорожками вокруг. Пока только установлены бордюры и уложена щебенка.

Скоро строители начнут асфальтировать дорожки. В центре оврага будет та самая сцена, рядом большая цветочная клумба. Зрительные места обустроены на склонах оврага. Они уже полностью готовы.

Здесь можно будет проводить спортивные и культурные мероприятия районного да и городского масштаба, семейные праздники, а также День города. Чаша хорошо просматривается со всех сторон, действительно, получается амфитеатр.

Надеемся, авторы проекта хорошо поработали над ним и продумали, куда будет уходить дождевая и талая вода. Мы каких-то ливневок и иных подобных сооружений не заметили.

Недалеко почти уже готов навес. Судя по развешанным в парке планам реконструкции, тут будет еще интерактивный фонтан. Правда, пока место его строительства мы не распознали.

Что еще будет в этой части парка? Уже есть спортивные площадки, место для выгула собак, будет велоплощадка, экстрим-парк, площадка для занятий воркаутом. Остается только набраться терпения и дождаться сдачи объекта - любимого многими горожанами места отдыха.