На мероприятие были приглашены 53 семьи Татарстана.

Сегодня в Казанском кремле состоялся ежегодный торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой, посвященный чествованию лучших семей республики.

«Семья – это самое важное в жизни человека, именно в ней передаются духовно-нравственные традиции и национальное культурное наследие народа», – подчеркнул Рустам Минниханов. «Вы вырастили и достойно воспитали замечательных детей, с которыми связано настоящее и будущее современного Татарстана», – добавил Президент Татарстана.

Напомним, что первый прием прошел в 2014 году, с тех пор они стали традиционными.