115 тысяч человек уже предпочли льготы в натуральном виде.

До 1 октября 2017 года федеральные льготники должны сделать выбор в пользу лекарственного обеспечения или денежной компенсации. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева в интервью ИА «Татар-информ». «Если в прошлом году человек выбрал натуральную льготу и он желает ее оставить, ему нет необходимости обращаться с заявлением.

Если он хочет изменить решение и с денежной компенсации перейти на натуральные льготы, то до 1 октября нужно обратиться в органы пенсионного фонда Российской Федерации и сделать соответствующее заявление. К счастью, количество отказников сокращается. За четыре года снижение составило с 73 до 67 процентов. Но это не те цифры, которые бы нас удовлетворяли и могли реально изменить ситуацию. Вообще показатель должен стремиться к нулю. На следующий год 115 тысяч человек уже выбрали льготы в натуральном виде.

Поэтому мы ставим перед собой задачу вести разъяснительную работу, рассказывать о возможностях получения лекарственной терапии. Прежде, чем отказаться от набора социальных услуг, нужно посоветоваться с лечащим врачом», — отметила заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева.