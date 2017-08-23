По словам Эльмиры Зариповой, каждый третий инвалид — трудоспособного возраста.

В Татарстане проживает 82,9 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работает 24,9 тыс. человек, что составляет 30 процентов. Об этом сообщила на пресс-конференции ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Практически каждый третий инвалид — трудоспособного возраста», — отметила спикер.

Она рассказала, что в первом квартале текущего года сотрудники министерства провели соцопрос среди татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста. «Каждый третий хочет работать, есть и те, кого устраивает их пенсия по инвалидности, — проинформировала Эльмира Зарипова. — Трудоустройство осуществляется на свободные вакансии, в том числе на временные и на общественные работы. Например, в Челнах трудоустроено 80 инвалидов на временную работу».

Доля работающих инвалидов в Арском районе составляет 35,8 процента, Тюлячинском — 35,8 процента, Нижнекамском — 36,7 процента, Сабинском — 38,5 процента, Атнинском — 40,7 процента. В красной зоне находятся такие районы, как Дрожжановский — 18,4 процента, Мамадышский — 20,2 процента, Агрызский — 20,9 процента, Аксубаевский — 21,5 процента, Кукморский — 22,7 процента.