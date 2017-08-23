Рейсы будут осуществляться регулярно.

С 3 октября из Казани будут осуществляться полеты в Ноябрьск, сообщается на сайте мэрии города. Пассажиров будет перевозить самолет «CRJ-200». Улететь из Казани можно будет по вторникам и субботам.