Злоумышленников задержали. Им грозит административный штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

21 августа в Казани четверо молодых людей решили развлечься и вылили моющее средство в фонтан на Советской площади, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сотрудники полиции быстро установили личности подозреваемых. Спустя некоторое время хулиганов задержали. В отношении парней составили административные протоколы по ст. 20.1КоАП РФ (мелкое хулиганство). Как отметили задержанные, они просто хотели развлечься.