На столь почетное звание претендует аэропорт Бугульмы, который был создан в 1937 году.

Однако это будет возможно только введения второй взлетной полосы, сообщил ИА «Татар-информ» глава Бугульминского района и мэра города Бугульмы Линар Закиров. Аэропорт Бугульмы задействован в федеральной программе развития авиаперевозок, благодаря чему появились субсидированные рейсы.

Как только полоса будет достроена, аэропорт сможет принимать аэробусы и боинги, то есть самолеты большей вместительности. Проект сейчас в стадии проработки. Также в планах реконструировать здание самого аэровокзала, который был построен в 2010 году. На этот проект потребуется минимум 2 миллиарда рублей.

Сейчас аэропорт работает с внутрироссийскими рейсами и принимает легкие типы воздушных судов. Пропускная способность – 50 человек в час. Обслуживает бугульминские «воздушные ворота» кроме Бугульмы, еще и близлежащие города - Лениногорск, Альметьевск, Азнакаево и Октябрьский. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные рейсы в регионы европейской части России, западной и восточной Сибири.

В статусе международного в Татарстане функционируют два аэропорта – «Казань» и «Бегишево». Первый был открыт в Казани в 1979 году на нынешнем месте его расположения, а второй – в 1971 году. Столичный аэропорт получил статус «Международный аэропорт 1 класса» в 1986 году, и через год из Казани был совершен первый международный рейс, в Берлин. Из «Бегишево» за пределы нашей Родины авиалайнеры начали вылетать только в 1998 году.

Из аэропорта Бугульмы сейчас можно улететь самолетами татарстанской авиакомпании «ЮВТ-Аэро» по направлениям: Екатеринбург, Минеральные Воды, Москва (аэропорт Домодедово), Нижневартовск, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Сургут.