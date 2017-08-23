Хоккеистки казанской команды «Динамо-ГАП» из  Казани в рамках общего тура чемпионата России по хоккею на траве уступила лидерам соревнований – команде из Электростали – 2:6. Динамовки пока идут на четвертом месте в турнирной таблице.