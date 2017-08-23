Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Победитель тендера будет определен 25 августа. Работы по реставрации мечети должны быть выполнены к концу марта 2018 года. Всего на это выделят 10,4 млн рублей.

Напомним, что на реконструкцию мечети в прошлом году уже было выделено порядка 47 млн рублей. Однако строители, проводившие реставрацию, нанесли мечети повреждения, для устранения которых потребовались значительные финансовые затраты. На подрядчиков, повредивших мечеть, было заведено уголовное дело.